“¿Mandarían a sus hijos a un colegio con asbesto?”: congresista denuncia riesgo en Barichara

La representante a la cámara, Jennifer Pedraza, se pronunció en el Congreso haciendo una denuncia sobre las condiciones en las que estudian los niños del Instituto Técnico Aquileo Parra, ubicado en Barichara en Santander, al advertir que los salones continúan cubiertos con tejas de asbesto, un material asociado a riesgos para la salud.

Durante su pronunciamiento, la congresista cuestionó a sus colegas en el Congreso al plantear si enviarían a sus hijos a un colegio con este tipo de infraestructura. “Es un material que genera cáncer en los niños y las niñas”, afirmó, al tiempo que señaló que las altas temperaturas al interior de las aulas han hecho “insoportable” la permanencia de los estudiantes.

Pedraza indicó que la situación no es nueva y recordó que la Corte Constitucional de Colombia, mediante la sentencia T-340 de 2024, ordenó a la Gobernación de Santander y al Ministerio de Educación intervenir el plantel. Sin embargo, denunció que, dos años después, no se han realizado las obras necesarias para reemplazar las cubiertas.

Lea también: Autoridades monitorean posibles bloqueos en vías de Santander por paro convocado el 9 de abril

La congresista responsabilizó directamente a la administración departamental, encabezada por Juvenal Díaz Mateus, y cuestionó la falta de acciones concretas para garantizar condiciones dignas en el colegio. También mencionó al actual ministro de educación, Daniel Rojas Medellín, a quien le pidió atender la situación.

Según Jennifer Pedraza, las condiciones climáticas en Barichara agravan el problema, al punto que los estudiantes no pueden permanecer en los salones durante varias horas del día. Además, aseguró que algunos menores han presentado síntomas como dolores de cabeza y sangrados nasales.

Podría interesarle: Los cuestionamientos al alcalde de Bucaramanga desde el Congreso de la República

“El calor y las tejas nos está matando”, dijo un estudiante en un video difundido públicamente

Ante la falta de intervención oficial, la comunidad educativa ha recurrido a iniciativas propias como rifas y recolectas para intentar reemplazar las tejas, una situación que la representante calificó como crítica.

La representante a la cámara Jennifer Pedraza, reiteró su llamado a las autoridades para que cumplan con la orden judicial y atiendan de manera urgente las necesidades del plantel, al insistir en que se trata de garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas para los niños y niñas del municipio.