Los cuestionamientos al alcalde de Bucaramanga desde el Congreso de la República.

Bucaramanga

Sigue la polémica que se generó alrededor de una fotografía y una columna de opinión publicada en Vanguardia sobre la participación del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en un evento de ‘BucaraSanta’.

Y es que aunque el exalcalde, que hace parte de la campaña política de Abelardo de La Espriella a la Presidencia de la República, no hizo proselitismo político sí generó comentarios al subir a la tarima principal en compañía del alcalde Cristian Portilla.

La representante a la cámara por Santander, Erika Tatiana Sánchez, en medio de una plenaria hizo cuestionamientos y pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que avance en las investigaciones pues indicó que se estarían utilizando recursos públicos a favor de una campaña política.

"No es posible que uno de los coordinadores de la campaña del candidato De La Espriella esté utilizando estas artimañas corruptas para utilizar los fondos y los recursos de una ciudad que hoy se está ahogando en una crisis financiera", indicó la representante.

Agregó la congresista que ya radicó una denuncia sobre estos hechos y estará al tanto de los avances en este proceso.