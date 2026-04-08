Los cuestionamientos al alcalde de Bucaramanga desde el Congreso de la República
Siguen rechazando desde algunos sectores la presencia del exalcalde Jaime Beltrán en evento de ‘BucaraSanta’.
Bucaramanga
Sigue la polémica que se generó alrededor de una fotografía y una columna de opinión publicada en Vanguardia sobre la participación del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en un evento de ‘BucaraSanta’.
Y es que aunque el exalcalde, que hace parte de la campaña política de Abelardo de La Espriella a la Presidencia de la República, no hizo proselitismo político sí generó comentarios al subir a la tarima principal en compañía del alcalde Cristian Portilla.
La representante a la cámara por Santander, Erika Tatiana Sánchez, en medio de una plenaria hizo cuestionamientos y pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que avance en las investigaciones pues indicó que se estarían utilizando recursos públicos a favor de una campaña política.
"No es posible que uno de los coordinadores de la campaña del candidato De La Espriella esté utilizando estas artimañas corruptas para utilizar los fondos y los recursos de una ciudad que hoy se está ahogando en una crisis financiera", indicó la representante.
Agregó la congresista que ya radicó una denuncia sobre estos hechos y estará al tanto de los avances en este proceso.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...