Exalcalde de Bucaramanga denuncia que cuñado de juez pedía $300 millones para absolverlo

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Exalcalde de Bucaramanga denuncia que cuñado de juez que lo condenó pidió $ 300 millones

Bucaramanga

En diálogo con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, exalcalde de Bucaramanga, quien fue condenado por celebración indebida de contratos dentro del escándalo conocido como “Manantial de Amor”, reveló que, durante el juicio celebrado a lo largo de 2.024, su defensa recibió un ofrecimiento para absolverlo.

En una declaración juramentada ante notario, el exalcalde aseguró que su abogado Manuel Ramírez fue contactado por William Granados Ferreira cuñado del juez de la causa, Jaime Enrique Puentes Torrado.

El exalcalde relató que Granados Ferreira pidió $300 millones “para sacarlo exitoso del proceso de Manantial de Amor”. En el documento conocido por Caracol Radio, se consigna que “ya todo estaba coordinado con su hermana, esposa del juez”.

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La oferta habría ocurrido en desarrollo del juicio, pero el abogado Ramírez solo reveló la oferta a su defendido, el exalcalde de Bucaramanga, el 20 de septiembre de 2024, días después de que se conociera el sentido del fallo que terminó siendo adverso a Bohórquez Pedraza.

El exalcalde de Bucaramanga fue condenado de 17 años y 11 meses por los delitos de interés indebido de la celebración de contrato en concurso homogéneo con peculado por apropiación.

Los hechos se relacionan con la firma de cinco contratos celebrados entre 2.013 y 2015.

Caracol Radio contactó al abogado William Granados Ferreira, señalado de haber ofrecido ayuda para absolver al exalcalde a cambio de $300 millones; negó el hecho y anunció que demandará al exalcalde.

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La revelación de los nuevos hechos que rodean el capítulo de “Manantial de Amor” ocurre en medio de una coyuntura: la audiencia virtual en la cual se conocerá el segundo fallo fue convocada por el Tribunal Superior de Bucaramanga para el martes 28 de abril.

En esa diligencia se decidirá sobre la apelación a la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024 por el juzgado penal del circuito con función de conocimiento de Bucaramanga en contra de 7 personas, entre ellas el exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, su secretario de Infraestructura, Clemente León Olaya y la directora de la Oficina de Alumbrado Público, Gloria Azucena Durán y otras tres personas.

Escuche la entrevista completa:

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