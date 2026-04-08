¿Ahora sí funcionará Metrolínea? Esto dicen desde el Área Metropolitana de Bucaramanga

La reconfiguración del sistema de transporte masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga parte de una pregunta clave: ¿por qué esta vez sí va a funcionar? Según explicó Alix Johana Rojas Borja, directora de la entidad, la respuesta está en tres fallas estructurales que fueron identificadas y corregidas para la puesta en marcha del nuevo acuerdo metropolitano.

Desde el Área Metropolitana, explicaron que uno de los errores fue contar con una flota sobredimensionada, con buses articulados de alta capacidad que no correspondían a la demanda real.

Señaló Alix Rojas, que primera razón por la que esta vez el proyecto no sería “un fracaso”, tiene que ver, entonces, con el tamaño de la flota. El sistema anterior operaba con buses articulados con capacidad para 160 pasajeros, diseñados para cubrir el 66% de la demanda.

Sin embargo, en la práctica no alcanzó ni el 2%. Ahora, el modelo se ajusta a la realidad con vehículos duales de 80 pasajeros, que pueden circular tanto por troncales como por zonas donde antes no había cobertura.

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El segundo cambio es la integración con el transporte público colectivo. “El sistema fue pensado a espaldas del transporte tradicional, se vieron como rivales y eso debilitó a los dos”, explicó Rojas. En el nuevo esquema, ambos operan de manera articulada para mejorar frecuencias, reducir tiempos de espera y ofrecer una tarifa unificada.

El tercer punto es la gobernanza. Antes, el sistema dependía principalmente de Bucaramanga. Ahora, los cuatro alcaldes del área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, participan directamente en la toma de decisiones. “El sistema dejó de ser un asunto exclusivo de Bucaramanga para convertirse en una estrategia conjunta de los municipios”. señaló.

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A estos ajustes se suma el aumento en la capacidad operativa. Mientras en 2025 circulaban 850 vehículos, el nuevo esquema proyecta 1.017 buses en operación en rutas troncales, pretroncales, complementarias e integradas.

Con estos cambios, la apuesta institucional tanto del área metropolitana, como de las alcaldías municipales y las empresas de transporte es recuperar la confianza de los usuarios y lograr que el sistema funcione con base en la demanda real,

¿Lo lograrán?, ese es el interrogante y la incertidumbre que rodea la nueva apuesta del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano - SITME, un sector de líderes politicos cuestionan que invertir en algo que ya no funcionó “no tiene sentido” y por el contrario hay otras prioridades. Por otra parte, algunos colectivos ciudadanos, aunque mantienen la duda, esperan que “por el bien de la movilidad de los municipios, esta vez sí funcione”.

Empresas y autoridades invitan a usar el transporte público

La directora Alix Rojas Borja, hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice el transporte público formal. “Estos sistemas funcionan si incentivamos la demanda. Necesitamos que los ciudadanos recuperen la confianza”, afirmó, al tiempo que destacó beneficios como mayor seguridad vial, reducción de costos frente al transporte informal y un impacto positivo en la calidad de vida.