Medellín le apunta a fortalecer emprendimientos agropecuarios de jóvenes y mujeres rurales

Medellín.

Una nueva convocatoria abierta por la Alcaldía de Medellín, para jóvenes y mujeres rurales, brindará apoyo económico para todos aquellos que cuenten con emprendimientos agropecuarios, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y comerciales, apuntándole al crecimiento y desarrollo del campo que compone una importante extensión del territorio distrital.

Todo esto apunta a la promoción del desarrollo rural sostenible, la equidad de género y el relevo generacional, con el objetivo de fortalecer la economía campesina y el mejoramiento de las condiciones de vida en estos territorios.

Esta estrategia se dirige a jóvenes entre 18 y 28 años, y a mujeres rurales de 18 años en adelante. Los postulantes deben contar con un emprendimiento o negocio agropecuario viable y que se encuentre en funcionamiento; además, es importante recalcar que los interesados en hacer parte de esta convocatoria deben estar inscritos en la subsecretaría de Desarrollo Rural para el debido análisis de los requisitos y validar su participación en el proceso.

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“Invitamos a los jóvenes y a las mujeres de los cinco corregimientos de Medellín a postularse a la iniciativa de emprendimientos rurales, en la cual podrán acceder a acompañamiento técnico integral, que incluye formación en estructuración de modelos de negocio, estudios financieros y de producción, así como fortalecimiento para su posicionamiento en el mercado”, indicó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de abril de 2026 de manera virtual, así mismo, estará disponible la opción de poder inscribirse de forma presencial en los 5 corregimientos de Medellín, entre los días 8 y 9 del mismo mes, con horarios de atención desde las 9:00 a.m. en puntos designados que pueden consultar en la página web del Distrito.