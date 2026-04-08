El 20 de abril se reanudará la audiencia de juzgamiento contra del Representante, Pedro José Suárez

Pedro José Suárez Vacca es investigado por prevaricato por acción agravado en modalidad de delito continuado cuando se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución de Penas.

Tunja

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que dirige la Magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila lidera la audiencia pública de juzgamiento en contra del Representante a la Cámara del Pacto Histórico por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca quien es investigado por prevaricato por acción agravado en modalidad de delito continuado cuando se desempeñó como Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Tunja. El exjuez y actual congresista es investigado por presuntamente otorgar beneficios a Lelio Nevardo Ávila Santana, quien fue condenado a 17 años de prisión por tráfico de estupefacientes y a tres años por secuestro simple.

Suárez Vacca concedió a Ávila Santana la sustitución de prisión intramural por domiciliaria, una decisión que posteriormente fue revocada y finalmente consolidada en 2009.

Fueron escuchadas como testigos las abogadas Laura Juliana Duarte Quitian y Olga Lucía Rodríguez Guerrero quienes trabajaron en el mismo juzgado que el representante Suárez Vacca, durante los hechos que son materia de investigación.

En el interrogatorio del abogado defensor, José María Pedraza a Olga Lucía Rodríguez Guerrero le preguntó por una entrevista que había concedido en 2011 a la fiscalía donde se refería a la relación entre el entonces Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Tunja y el señor Jhon Carlos Mancipe Puerto quien se desempeñó como escolta y conductor de Suárez Vacca.

La diligencia se reanudará el lunes 20 de abril a las 4PM cuando se escucharán los alegatos de la defensa del congresista.