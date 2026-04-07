Capturado hombre en Santa Marta por el delito de feminicidio

Santa Marta

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre señalado del delito de feminicidio en el barrio 20 de Octubre. El hecho ha generado rechazo por parte de las autoridades, que reiteraron su postura de cero tolerancia frente a este tipo de crímenes.

Según el reporte oficial, los uniformados fueron alertados a través de la central de radio sobre una agresión con arma blanca contra una mujer, la cual fue trasladada a un centro asistencial, donde se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas.

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“La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier hecho de violencia contra la mujer y reitera su compromiso en la lucha frontal contra este tipo de delitos, invitando a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de las personas a través de la línea 123 o al abonado telefónico 320 312 5483”, dijo el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por este delito.