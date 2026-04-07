Capturado hombre en Santa Marta por el delito de feminicidio
Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por este delito.
Santa Marta
La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre señalado del delito de feminicidio en el barrio 20 de Octubre. El hecho ha generado rechazo por parte de las autoridades, que reiteraron su postura de cero tolerancia frente a este tipo de crímenes.
Según el reporte oficial, los uniformados fueron alertados a través de la central de radio sobre una agresión con arma blanca contra una mujer, la cual fue trasladada a un centro asistencial, donde se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas.
Le puede interesar: Alcalde de Santa Marta asegura que declaraciones sobre la prensa fueron sacadas de contexto
“La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier hecho de violencia contra la mujer y reitera su compromiso en la lucha frontal contra este tipo de delitos, invitando a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de las personas a través de la línea 123 o al abonado telefónico 320 312 5483”, dijo el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
El agresor fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por este delito.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...