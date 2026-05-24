Iniciaron las elecciones presidenciales en el exterior: así fue el primer voto de la jornada

En un evento protocolario en la Cancillería, se abrieron oficialmente las primeras mesas de votación en el mundo para las elecciones presidenciales y de vicepresidente. En este acto, estuvieron presentes la canciller Rosa Villavicencio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, y el representante de lo electoral, Jaime Hernando Suárez.

Durante el encuentro, la canciller comenzó invitando a los colombianos en el exterior a votar. Indicó que es importante que los ciudadanos entiendan que el voto “no solo es un derecho, es un deber, es un ejercicio responsable de confiar el futuro a la voluntad ciudadana”.

Censo electoral aumentó un 42% frente a las anteriores elecciones presidenciales

Agradeció a los colombianos que se han registrado para participar en estas elecciones y señaló que para estas elecciones el censo electoral alcanzó un aumento del 45,42% frente a las elecciones presidenciales del 2022. “Este es un hecho histórico que seguramente irá aumentando y que demuestra la voluntad de los colombianos en el exterior que quieren incidir en las elecciones”, aseguró la canciller.

Además, invitó a los colombianos a votar con toda la tranquilidad, pues existen todas las garantías, el acompañamiento, la vigilancia ciudadana e institucional para que la jornada electoral transcurra con normalidad.