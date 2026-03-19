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19 mar 2026 Actualizado 15:06

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Arranca proceso de elección de contralor general de la República: esta es la lista de inscritos

En total, son más de 200 los inscritos para ser el nuevo contralor general de la República. Aquí los nombres más llamativos.

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6AM W de Caracol Radio conoció la lista completa de inscritos ante el Congreso para ser el próximo contralor general de la República, sin embargo, hay algunos nombres que llaman la atención:

  1. Carlos Mario Zuluaga, ex vicecontralor general
  2. Gustavo García, exviceministro del Interior y excandidato al Senado
  3. Elvia Isabel Otero, exdirectora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Fiscalía
  4. Rodolfo Zea, exministro de Agricultura
  5. Andrés Castro Franco, excontralor de Bogotá
  6. Orlando Guerra, excongresista conservador
  7. Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada pa el sector Economía y Finanzas
  8. ⁠Guillermo Salazar, excontralor de Risaralda
  9. Claudia Cardona, excontralora del Quindío
  10. Jairo Alonso Mesa, exsuperintendente de Notariado y Registro
  11. Ligia Stella Cháves, excontralora del Valle
  12. ⁠José Nelson Polanía, exmagistrado del CNE
  13. Arturo Matson Carballo, exjuez segundo14.  ⁠Alí Bantú Ashanti, exintegrante de Soy Porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez

Esta es la lista completa de candidatos inscritos:

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