Congreso abrió convocatoria para elegir al próximo Contralor General

AME3557. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/06/2025.-Fotografía de archivo del 20 de julio de 2024 de una sesión del Congreso de Colombia. Nueve partidos políticos colombianos anunciaron este lunes que acudirán a instancias internacionales para que se les garantice la equidad en el proceso electoral, tras el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )

El Congreso de la República abrió oficialmente el proceso de inscripción para los aspirantes que quieran participar en la convocatoria para la elección del nuevo Contralor General de la República para el periodo 2026-2030.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Mesa Directiva del Congreso, las inscripciones iniciaron este lunes 16 de marzo a las 8:00 de la mañana y estarán abiertas hasta el miércoles 18 de marzo a las 5:00 de la tarde.

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción de manera presencial en la Secretaría General del Senado o enviar la documentación a los correos institucionales.

La elección del nuevo contralor se realizará el 12 de agosto, una vez se haya posesionado el nuevo Congreso que asumirá el próximo 20 de julio.

El nuevo contralor, que entrará en funciones este 2026, será quien reemplace a Carlos Hernán Rodríguez.

“El Congreso de la República reafirma su compromiso con la transparencia, la publicidad y las garantías de participación en el procedimiento de elección del

Contralor General de la República”, dijeron desde la Secretaría General del Senado.