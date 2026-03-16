Congreso abrió convocatoria para elegir al próximo Contralor General
El nuevo contralor general de la República será elegido el próximo 12 de agosto de este 2026.
El Congreso de la República abrió oficialmente el proceso de inscripción para los aspirantes que quieran participar en la convocatoria para la elección del nuevo Contralor General de la República para el periodo 2026-2030.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Mesa Directiva del Congreso, las inscripciones iniciaron este lunes 16 de marzo a las 8:00 de la mañana y estarán abiertas hasta el miércoles 18 de marzo a las 5:00 de la tarde.
Las personas interesadas podrán realizar su inscripción de manera presencial en la Secretaría General del Senado o enviar la documentación a los correos institucionales.
La elección del nuevo contralor se realizará el 12 de agosto, una vez se haya posesionado el nuevo Congreso que asumirá el próximo 20 de julio.
El nuevo contralor, que entrará en funciones este 2026, será quien reemplace a Carlos Hernán Rodríguez.
“El Congreso de la República reafirma su compromiso con la transparencia, la publicidad y las garantías de participación en el procedimiento de elección del
Contralor General de la República”, dijeron desde la Secretaría General del Senado.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...