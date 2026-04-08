Cómo, cuándo y dónde ver el partido de Copa Sudamericana entre Macará y América de Cali
El cuadro vallecaucano debuta en el certamen continental con la ilusión de una victoria que lo encamine.
Esta será la primera participación de Macará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de que en sus anteriores apariciones, en 2019 y 2021, no lograra superar la fase previa. El conjunto Ecuatoriano hará historia con este debut, y la ilusión de su afición pasa por ver a su equipo competir a la altura y pelear por sus primeros puntos en esta instancia.
Sin embargo, no llega en su mejor momento, ya que en su presentación más reciente en liga cayó 0-1 ante Aucas, resultado que puso fin a una racha invicta de seis partidos: ganó 2 y empató 4.
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Por su parte, América de Cali alcanzó los octavos de final en la edición anterior del certamen y buscará mejorar esa actuación en esta nueva participación. En el torneo local, el conjunto Escarlata se mantiene en la primera mitad de la tabla y con serias aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares, tras sumar siete victorias en 15 partidos: ganó 7, empató 3 y perdió 5.
¿Cómo, cuándo y dónde ver?
El debut internacional de América se llevará a cabo este jueves 9 de abril en territorio ecuatoriano, cuando enfrente a Macará a partir de las 7:30 p.m. (hora Colombia). El compromiso podrá seguirse a través de la señal de Caracol Radio.