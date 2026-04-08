Cómo, cuándo y dónde ver el partido de Copa Sudamericana entre Macará y América de Cali

¿Cómo, cuando y donde ver? el partido de Copa Sudamericana entre Macará y América de Cali | Foto: Composición Caracol Radio

Esta será la primera participación de Macará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de que en sus anteriores apariciones, en 2019 y 2021, no lograra superar la fase previa. El conjunto Ecuatoriano hará historia con este debut, y la ilusión de su afición pasa por ver a su equipo competir a la altura y pelear por sus primeros puntos en esta instancia.

Sin embargo, no llega en su mejor momento, ya que en su presentación más reciente en liga cayó 0-1 ante Aucas, resultado que puso fin a una racha invicta de seis partidos: ganó 2 y empató 4.

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Por su parte, América de Cali alcanzó los octavos de final en la edición anterior del certamen y buscará mejorar esa actuación en esta nueva participación. En el torneo local, el conjunto Escarlata se mantiene en la primera mitad de la tabla y con serias aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares, tras sumar siete victorias en 15 partidos: ganó 7, empató 3 y perdió 5.

¿Cómo, cuándo y dónde ver?

El debut internacional de América se llevará a cabo este jueves 9 de abril en territorio ecuatoriano, cuando enfrente a Macará a partir de las 7:30 p.m. (hora Colombia). El compromiso podrá seguirse a través de la señal de Caracol Radio.