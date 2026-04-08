Bombardeos generan zozobra en el Catatumbo

Norte de Santander.

Una tensa y prolongada noche vivieron las comunidades del Catatumbo, especialmente en los municipios de Tibú y El Tarra, donde desde la noche del martes 7 de abril y la madrugada de este miércoles 8 se reportan continuos bombardeos que mantienen en alerta a la población.

De acuerdo con versiones de habitantes de la zona, las explosiones no han cesado durante varias horas, impidiendo el descanso y generando temor generalizado.

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“No hemos podido dormir, las detonaciones han sido constantes durante toda la noche”, relataron algunos pobladores.

Según la información preliminar conocida, se trataría de operaciones militares en desarrollo por parte de la Fuerza Pública, en las que participan tropas de la Segunda División del Ejército y unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en medio de acciones dirigidas contra estructuras armadas.

La situación se da en un contexto especialmente delicado para la región del Catatumbo, donde ya se completan más de 14 meses de confrontaciones entre la disidencia de las Farc y el ELN, lo que ha incrementado los niveles de violencia y la afectación a la población civil.

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Habitantes aseguran que se han escuchado al menos 17 explosiones en lo que va de la jornada.

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