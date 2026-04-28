Jornada de oración por los ocañeros secuestrados

Norte de Santander

Los habitantes de Ocaña volverán a liderar hoy una velatón y un oficio religioso para pedir la libertad de las personas de ese municipio, secuestradas por grupos ilegales.

El drama para doce familias víctimas de este delito se agudiza al no tener noticias de sus seres queridos y desconocer en algunos casos quienes serían los responsables del plagio.

Los casos más recientes el del señor Emiro Vergel y los hermanos Nadin y Jhon Ortiz generaron rechazo, indignación y repudio por una situación que deja ver los niveles de inseguridad y que va en aumento.

Frente a este panorama, hoyen el municipio de Ocaña los familiares de Emiro Vergel realizaran una velatón y un oficio religioso para reclamar su libertad.

La misa se realizará en la iglesia Jesús Cautivo, a partir de las 7 de la noche.

Durante este fin de semana se desarrollarán actos similares para pedir la libertad de todos los que hoy están en cautiverio, en manos de los grupos ilegales que delinquen en la Provincia de Ocaña.