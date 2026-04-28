Gobierno analiza crisis de violencia en el Catatumbo

Norte de Santander

Los quince meses de guerra entre el Eln y las disidencias armadas del frente 33 de las farc y que han provocado más de 102 mil desplazados, 205 muertes violentas y la degradación del conflicto en la región son motivo de análisis del alto gobierno.

Caracol Radio conoció que el Comisionado de Paz Otty Patiño y varias organizaciones sociales defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la reconfiguración del conflicto.

Es por eso que frente a la problemática que tiene el departamento de Norte de Santander el gobierno ha solicitado un nuevo informe sobre la gravedad del conflicto armado.

Los ataques a la población civil, las acciones violentas con drones, el reclutamiento forzado de jóvenes son los nuevos hechos que han generado una crisis profunda en la región que amenaza con agudizarse.

Se esta a la expectativa de las decisiones que pueda tomar el gobierno en Norte de Santander teniendo en cuenta la problemática de orden público que tiene esta zona del país generada por los actores armados ilegales que delinquen al norte del departamento.