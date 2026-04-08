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08 abr 2026 Actualizado 16:04

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Arranca mesa clave para destrabar crisis de agua en la ladera de Cali

Comunidad y Alcaldía acuerdan ruta de trabajo con soluciones a corto, mediano y largo plazo para garantizar el abastecimiento de agua.

La falta de agua en la zona provocó protestas. Foto: Alcaldía de Cali.

La falta de agua en la zona provocó protestas. Foto: Alcaldía de Cali.

La falta de agua en la zona provocó protestas. Foto: Alcaldía de Cali.

Erika

Cali

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En medio de la preocupación por el acceso al agua en la zona de la ladera de Cali, habitantes de las comunas 18 y 20 y la alcaldía instalaron una mesa de negociación para buscar soluciones a esta problemática.

El espacio de diálogo se da tras las manifestaciones registradas el pasado 27 de marzo y permitió establecer acuerdos clave para abordar la situación del recurso hídrico en estos sectores de la ciudad.

“Fue una reunión constructiva donde se fijó la metodología, se acordó que reanudaremos las sesiones el próximo 13 de abril, la periodicidad de los encuentros, la moderación, las temáticas. Se dieron explicaciones técnicas a la comunidad sobre las capacidades de Emcali en materia de abastecimiento de agua”, señaló Fernando Grillo, secretario de Gobierno de Cali.

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Uno de los principales retos identificados por la Administración es la presencia de asentamientos en zonas de alto riesgo no mitigable, donde en algunos casos se registra consumo irregular de agua mediante conexiones no autorizadas, lo que complica la prestación del servicio.

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