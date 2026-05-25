Personería de Cali piden claridad sobre imposición y cobro de fotomultas

Ante las advertencias realizadas por el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Transporte sobre posibles irregularidades en sistemas de fotodetección del país, la Personería de Cali convocó una mesa técnica con la Secretaría de Movilidad para despejar dudas sobre la imposición y cobro de fotomultas en la capital vallecaucana.

Las alertas surgieron luego de que las autoridades nacionales evidenciaran presuntos incumplimientos relacionados con requisitos técnicos y legales exigidos para la operación de estos sistemas, entre ellos la falta del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología.

En medio de la investigación, Cali aparece entre las ciudades con mayor número de comparendos detectados, alcanzando cerca de 2,7 millones de multas generadas entre 2019 y noviembre de 2024.

La reunión con las autoridades locales se realizará el próximo miércoles 27 de mayo y según explicó el personero Gerardo Mendoza, busca conocer el impacto que tendrían estas decisiones en la ciudad y las medidas que se adoptarán para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Desde la Personería insistieron en que harán seguimiento preventivo al caso para verificar que se respete el debido proceso y evitar posibles vulneraciones a los derechos de los caleños.