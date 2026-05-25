Hallan cuerpo sin vida de un hombre en el lago Calima; autoridades investigan causas de la muerte

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en una de las orillas del lago Calima.

Un grupo de personas vinculadas a escuelas de navegación observó el cuerpo flotando y dio aviso a los organismos de emergencia. De acuerdo con Miguel Guzmán, jefe Operativo de Bomberos del municipio de Calima El Darién y Coordinador Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, tras el hallazgo se activaron los protocolos con las autoridades correspondientes para recuperar el cadáver e iniciar las investigaciones.

“Genera gran asombro porque no teníamos reporte de ninguna persona ahogada en el embalse del lago Calima, ni personas desaparecidas en el sector por otro tipo de situación. Entonces, al momento se tienen varias líneas de investigación por parte de la autoridad competente, sin embargo, no se ha logrado establecer si la persona se ahogó en el lago o si el cuerpo fue lanzado posterior a que hubiese muerto”, detalló.

Según información preliminar, la víctima sería un hombre de entre 25 y 30 años, que tenía varios tatuajes en brazos y cuello.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que permita esclarecer este caso y reiteraron la importancia de cumplir las medidas de seguridad al ingresar al lago Calima.