Aparecen pancartas de autodefensas en varios sectores de Cali

Alerta en Cali por la aparición de pancartas y grafitis en distintos sectores de la ciudad con mensajes alusivos a estructuras de autodefensas.

En los elementos instalados se leen frases como “Autodefensas Unidas de Nariño”, “Fuerzas Especiales” y “Carlos Castaño”, lo que generó preocupación entre habitantes de las zonas donde fueron ubicados.

De acuerdo con información preliminar, las pancartas fueron reportadas en sectores como Siloé y la vía a Cristo Rey, tanto en zona urbana como rural de la capital del Valle del Cauca.

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Las autoridades señalaron que, aunque existe registro a nivel nacional de un grupo con nombre similar en el departamento de Nariño, no hay evidencia de presencia de esta estructura en Cali.

“Una vez conocida la situación, se activaron los protocolos de articulación y verificación institucional para establecer si existe alguna relación”, indicaron desde la Policía Metropolitana.

Asimismo, desplegaron un equipo de policía judicial e inteligencia para investigar los responsables de la instalación de estos elementos y determinar los móviles detrás de estos hechos.

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