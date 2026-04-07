Tunja abre espacio académico para analizar el impacto global de los BRICS

Tunja será escenario este miércoles 8 de abril de una jornada académica, cultural e histórica centrada en el análisis del bloque BRICS y su papel en el contexto internacional. El evento se realizará desde las 9:00 de la mañana en el Teatro Mayor Bicentenario y estará abierto al público, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a debates globales desde una perspectiva local.

La actividad es organizada por la Alcaldía de Tunja, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial y UMciti, como parte de una apuesta por promover espacios de reflexión en torno a la evolución de potencias emergentes como China, India, Brasil y Rusia. La jornada busca analizar cómo estos países han consolidado su influencia en el escenario global y qué implicaciones tiene su crecimiento en las dinámicas internacionales.

Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con el origen y desarrollo del bloque BRICS, su proceso de consolidación y su impacto en el orden mundial, desde un enfoque académico orientado al pensamiento crítico. La programación también incluirá componentes culturales que permitirán una mayor apropiación de los contenidos, facilitando el acceso al conocimiento de manera pedagógica y participativa.

Programación

9:00 a.m. Apertura del evento

09:30 a.m. Muestra artística colombiana: Escuela de Artes y Saberes de Tunja - María Isabel- El Guayatuño - La Cumparsita - Colombia Tierra Querida

09:50 a.m. Danzas de Indonesia - Tari Merak - Tari Topeng Losari – Cirebon - Tari Dendang Dikideng - Tari Dayak Bambu

10:12 a.m. Muestra artística cultural Colombia Grupo Otrora

10:40 a.m. Danzas de Indonesia - Tari Piring - Tari Saman

10:50 a.m. Danzas de India Grupo Anjali

11:00 a.m. Conferencia: Silicon India: Driving Global Innovation Manoj K. Sahu

11:45 a.m. Conferencia: Descubriendo Rusia: Historia, Cultura y Futuro Azamat Kusaev

02:00 p.m. Video promocional de Indonesia

02:10 p.m. Perspectivas de crecimiento en Indonesia: Economía y Sociedad Fauzi Maulana Hakim

03:00 p.m.

Conferencia: China milenaria y cultural Instituto Confucio

03:45 p.m. Proyección película rusa Vyzov (The Challenge) Dirigida por Klim Shipenko y rodada parcialmente en la Estación Espacial Internacional (ISS)

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