Protesta de la I. E. Gran Colombiano de Tunja tiene ruta de solución; clases vuelven con normalidad

Secretaría de Educación atribuye la manifestación a desorden en horarios y no a falta de docentes

Tunja

Tras las protestas registradas en la Institución Educativa Gran Colombiano de Tunja, que cuenta con más de 8.000 estudiantes, el secretario de Educación, Daniel Moreno, aseguró que la inconformidad de los alumnos no obedece a la falta de docentes, sino a problemas en la organización de los horarios académicos.

El funcionario explicó que, aunque los estudiantes manifestaron que no contaban con todos sus profesores, la planta docente de la institución está completa. “Lo que sucedía es que, como no se había podido organizar correctamente el horario, había cambios continuos y eso generó la percepción de que faltaban docentes”, indicó.

En ese sentido, Moreno señaló que la situación ya fue abordada en una mesa de concertación con el sindicato de maestros, estudiantes, padres de familia y las directivas donde se acordó trabajar hasta el jueves en la definición de la asignación académica y la reorganización de horarios, con el fin de dar estabilidad al proceso educativo.

Igualmente, aseguro que los seis docentes que había sido apartados de su cargo volverán.

También, confirmó que dos docentes se integrarán desde este martes como parte del concurso de traslados ordinarios en Boyacá, lo que contribuirá a fortalecer la organización interna del plantel.

El secretario reiteró que, pese a las manifestaciones, se retomarán las clases con normalidad y que una vez se definan los horarios, estos serán notificados oficialmente a los docentes para evitar nuevos inconvenientes.

Finalmente, insistió en que se trata de una situación puntual derivada de ajustes administrativos y no de un déficit de profesores, como inicialmente denunciaron los estudiantes.