Medellín previene deserción escolar y vinculación a bandas criminales con el programa Parceritos Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Mediante un trabajo interinstitucional el programa identifica a los beneficiarios a partir de alertas como el riesgo de instrumentalización o la inasistencia.

Más de 800 niñas y niños han sido beneficiados por el programa, a través de estrategias como Fútbol con Corazón, Universidad de los Niños y la metodología WOOP, se busca orientar el proyecto de vida de los jóvenes y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico.

En las instituciones educativas INEM, Félix Henao, La Independencia, Stella Vélez y Héctor Abad, 500 estudiantes hacen parte de procesos deportivos y formativos; 100 más reciben formación científica en la comuna 6, y 200 adicionales acceden a orientación para la educación superior.

El acompañamiento psicológico individual y familiar ayuda a fortalecer espacios protectores dentro de las diferentes comunidades.

Parceritos ha contribuído a la reducción de riñas, violencia y riesgos asociados al reclutamiento en entornos escolares priorizados, interviniendo a 1.193 menores en situaciones de riesgo.