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07 abr 2026 Actualizado 15:53

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Medellín previene deserción escolar y vinculación a bandas criminales con el programa Parceritos

La estrategia se implementa en instituciones seleccionadas por sus altos niveles de riesgo, ofreciendo acompañamiento psicosocial y metodologías formativas dirigidas a estudiantes de 10 a 15 años.

Medellín previene deserción escolar y vinculación a bandas criminales con el programa Parceritos Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín previene deserción escolar y vinculación a bandas criminales con el programa Parceritos Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín previene deserción escolar y vinculación a bandas criminales con el programa Parceritos Foto: Alcaldía de Medellín
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Mediante un trabajo interinstitucional el programa identifica a los beneficiarios a partir de alertas como el riesgo de instrumentalización o la inasistencia.

Más de 800 niñas y niños han sido beneficiados por el programa, a través de estrategias como Fútbol con Corazón, Universidad de los Niños y la metodología WOOP, se busca orientar el proyecto de vida de los jóvenes y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico.

En las instituciones educativas INEM, Félix Henao, La Independencia, Stella Vélez y Héctor Abad, 500 estudiantes hacen parte de procesos deportivos y formativos; 100 más reciben formación científica en la comuna 6, y 200 adicionales acceden a orientación para la educación superior.

El acompañamiento psicológico individual y familiar ayuda a fortalecer espacios protectores dentro de las diferentes comunidades.

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Parceritos ha contribuído a la reducción de riñas, violencia y riesgos asociados al reclutamiento en entornos escolares priorizados, interviniendo a 1.193 menores en situaciones de riesgo.

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