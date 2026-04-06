Antioquia invertirá $1.180 millones en bioeconomía para llevar bioproductos a mercados globales

Antioquia

Antioquia avanza y le apuesta a un modelo productivo más sostenible y competitivo.

Este proyecto, apunta a la consolidación de una economía basada en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, conectando emprendimientos locales con cadenas de valor globales.

“Serán posibilidades para emprendimientos y pequeños empresarios relacionados con la producción de bioinsumos, bioproductos, la generación de biomasa, para posibilitar que a partir de toda la biodiversidad que tiene el Departamento de Antioquia, utilicemos esos insumos, esos productos y esas materias primas para llevar a otro nivel de producción las capacidades de generación en este sector”, expuso Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico de Antioquia.

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Este convenio contribuirá a fortalecer el ecosistema empresarial y a generar nuevas oportunidades tanto para emprendimientos rurales como urbanos. En total, 20 empresas recibirán capacitación en procesos de internacionalización con el respaldo de ProColombia; además, se brindará apoyo a 15 microempresas para potenciar su desarrollo, se impulsará el crecimiento de cuatro pequeñas y medianas empresas que enfrentan desafíos tecnológicos y de financiamiento sostenible, y se crearán o mejorarán ocho bioproductos con alto potencial en el mercado. Asimismo, se pondrá en marcha el programa MAPBIO+ en su versión Antioquia como estrategia de aceleración regional.