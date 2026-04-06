Así se estaría preparando Córdoba para enfrentar la primera temporada de lluvias del año 2026

Montería

Al cumplirse dos meses de las graves inundaciones en el departamento de Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), anunció una serie de acciones que buscarían mitigar el impacto de futuras emergencias en esta sección del país.

Según la CVS, en la actualidad se estaría implementando la Ruta del Agua, mediante la cual se monitorean más de 300 puntos críticos por erosión e inundación en los ríos Sinú y San Jorge.

“Se cumplen dos meses desde que el frente frío afectó a cientos de familias cordobesas. La CVS respondió desde el primer día: monitoreando los ríos Sinú, San Jorge y Canalete, elaborando informes técnicos para los 30 municipios, trazando la Ruta del Agua y recorriendo el territorio. Asesoramos intervenciones, acompañamos cada Puesto de Mando Unificado. En articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) priorizamos puntos de intervención”, expresó la autoridad ambiental.

“El trabajo no para. Seguimos con limpieza de caños, intervención de cauces, acotamiento de rondas hídricas y los procesos sancionatorios por infracciones ambientales”, agregó.

Cabe recordar que las inundaciones registradas el pasado 1 de febrero dejaron más de 200.000 personas damnificadas en el departamento de Córdoba. Las intervenciones se realizan para enfrentar la primera temporada de lluvias del año y aprovechando las actuales condiciones secas.