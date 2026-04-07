Influencer ‘La Burgos’ quedará en libertad por violaciones e irregularidades en su proceso

La influencer Andrea Burgos conocida como ‘La Burgos’ quedará en libertad en las próximas horas, luego de que los magistrados de la Corte Constitucional amparan una acción de tutela que presentó por violaciones en el proceso y en donde concluyó que su condena fue irregular.

Este caso sienta un precedente sobre el respeto a la identidad de género, luego de evidenciarse que, durante su captura y proceso judicial, Andrea Burgos fue llamada “joven gay” y no reconocida como mujer trans, tanto por policías como por el juzgado que conoció el caso.

Le puede interesar: Colectivos LGTBIQ+ de Risaralda radicaron queja en la Procuraduría en contra de la diputada Luz Polo

El Colectivo Justicia Racial reunió más de 30 mil firmas solicitando la revisión del proceso y denunció “discriminación institucional”. La defensa estuvo liderada por Ali Bantu Ashanti.

Bantu Ashanti celebró la decisión: “No saben cuánto soñamos este día. Hoy es un día para cantar victoria. Logramos tumbar la decisión que condenaba a Andrea Burgos a 10 años de prisión por un delito que no cometió”.

Leer más: Territorios más equitativos y elecciones en paz, las claves de María Victoria Palacios para 2026

Asimismo, señalaron: “Un policía que quería ganarse un permiso la obligó a ir a prisión. Un juez y un fiscal se prestaron para ello. Pero hoy podemos decir que, con el compromiso de abogados y abogadas, logramos revertir una decisión terriblemente injusta”, sostuvo Ashanti.

Finalmente, el abogado concluyó que “Andrea Burgos será libre en las próximas 48 horas”.