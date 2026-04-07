Gobierno busca incluir a alias ‘Mapaya’ en mesa sociojurídica de paz tras su captura en Bolivia. Imagen de referencia. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) / LUIS ROBAYO

Tras la captura en Bolivia de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias ‘Mapaya’, señalado como cabecilla principal de la banda criminal Los Espartanos de Buenaventura, el Gobierno nacional anunció que solicitará autorización para establecer un diálogo con el detenido y evaluar su posible inclusión en la mesa de paz urbana.

El delegado presidencial para la mesa sociojurídica en Buenaventura, Fabio Cardozo, informó que previamente ya se habían adelantado contactos con alias ‘Mapaya’, quien habría manifestado su intención de someterse a la justicia.

“Tanto ‘Diego’, otro capturado en Madrid en febrero de 2026, como alias ‘Mapaya’, venían conversando con nosotros. Debo admitir que en el caso de ‘Mapaya’, hace unos días nos comunicamos y manifestó la intención de someterse a la justicia”, explicó Cardozo.

El funcionario agregó que, tras la captura del presunto cabecilla en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), solicitará a la Fiscalía autorización para facilitar un nuevo acercamiento.

“He hablado con las autoridades locales para hacer un esfuerzo conjunto que permita generar condiciones para la inclusión y reconciliación, siempre y cuando exista una decisión genuina y verificable de renunciar a las actividades criminales”, señaló.

Alias “Mapaya” fue capturado junto a otras 12 personas, en su mayoría colombianos, durante un operativo en Bolivia.

¿Quién es alias ‘Mapaya’?

De acuerdo con información de las autoridades, el detenido tendría una trayectoria criminal de más de 14 años, con antecedentes por secuestro extorsivo, extorsión agravada y tráfico de armas.

Es señalado como jefe de Los Espartanos, estructura que surgió en 2020 tras la fragmentación de la banda La Local, y que tendría presuntos vínculos con el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

Según las investigaciones, alias ‘Mapaya’ habría liderado actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, control ilegal de productos básicos, hurto, desplazamiento forzado, lesiones personales y homicidios selectivos en Buenaventura.

En su contra existía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego o municiones, además de una notificación roja de Interpol.

El presunto cabecilla también figuraba en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca, y por información que permitiera su ubicación y captura se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

Las autoridades continúan con los procesos de judicialización de los capturados y avanzan en los mecanismos de cooperación internacional para una eventual extradición hacia Colombia.