Pacientes represados en instituciones de salud generan alerta en Cali

La alerta emitida por la Red de Salud del Oriente sobre los pacientes represados en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y otras instituciones de salud de Cali encendió las alarmas de las autoridades sanitarias.

Según explicó el secretario de Salud, Germán Escobar, parte de la problemática corresponde a pacientes que ya no requieren manejo hospitalario, pero permanecen internados por abandono de sus familiares o falta de redes de apoyo.

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Frente a esta situación, el funcionario indicó que se instaló una mesa de trabajo para buscar alternativas que permitan ubicar a estos pacientes en espacios con condiciones dignas de atención y cuidado.

“Se activó una mesa de trabajo con los entes de control, la personería, la propia superintendencia Agencia Nacional de Salud y esta semana continuaremos la mesa con la Secretaría de Bienestar Social para encontrar alternativas frente a estos pacientes y encontrarles un lugar donde puedan residir con condiciones sociales aceptables y dignas”, señaló el secretario.

Escobar también reconoció que existen dificultades en los procesos de contrarremisión a servicios de mayor complejidad, hospitalización en casa y entrega domiciliaria de medicamentos por parte de las EPS, situación que ha impedido descongestionar varias instituciones de salud de la ciudad.

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“Con la superintendencia nacional de salud y con la EPS se inició el trabajo de tal manera que éstas puedan suministrar los servicios y los pacientes puedan ser egresados de la institución”, agregó.

La problemática ha llegado a tal magnitud que, como ya lo había advertido la Red de Salud del Oriente, actualmente existen pacientes con estancias hospitalarias que superan incluso los 600 días en instituciones de salud de la ciudad.