Capturado alias “El Zarco”, señalado de múltiples robos a puntos de multiservicios en Cali

Gracias a las denuncias realizadas por comerciantes y ciudadanos, la Policía Nacional capturó en las últimas horas a alias “El Zarco”, un hombre señalado de participar en varios robos a establecimientos de multiservicios en la ciudad de Cali, lugares donde diariamente cientos de usuarios realizan pagos y trámites.

El General Herbert Benavidez, comandante de Policía Metropolitana de Santiago de Cali, destacó que la captura se dio tras varios meses de investigación y revisión de cámaras de seguridad.

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“Luego de 4 meses de investigación y el análisis de 110 horas de video fue localizado en el barrio Piloto, donde se produjo su captura por orden judicial. Estaría vinculado por lo menos en nueve eventos de hurto en la modalidad de atraco con una afectación superior a los 70 millones de pesos. Empleó armas de fuego y violencia desmedida”, dijo el oficial.

Según se puede observar en el material probatorio, el hombre intimidaba con arma de fuego a los empleados para obtener el dinero recaudado.

Uno de los casos a los que está vinculado ocurrió el pasado 30 de abril en el barrio Chiminangos, donde despojó a un comerciante de sus pertenencias en vía pública.

“llegando al trabajo se bajaron dos tipos de la moto y sacaron pistola y me robaron la cadena y el celular. Ellos ya me habían visto porque me puse a ver los videos de donde trabajo y ellos ya habían preguntado que a qué horas venía, entonces me esperaron por ahí media hora más o menos”, relató el comerciante, víctima de los atracadores.

Alias “El Zarco” de 39 años cuenta con antecedentes por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto. Para este caso un juez de control de garantías lo envió a la cárcel por el delito de hurto calificado y agravado.