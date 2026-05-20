América de Cali empató con Tigre y dejó en suspenso su futuro en la Sudamericana

En una noche gris y con las tribunas del Pascual Guerrero exhibiendo grandes claros por la poca asistencia de público, América de Cali igualó a un tanto frente a Tigre de Argentina en la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. El resultado no solo complica su clasificación directa a la siguiente ronda de este evento, sino que profundiza la brecha emocional entre el plantel y su afición.

El encuentro fue un reflejo del bache deportivo que atraviesa el equipo vallecaucano. América no logró imponer condiciones ante un Tigre que, si bien se mostró ordenado, tampoco ofreció un despliegue de alto nivel. La “Mecha” se vio carente de ideas, con transiciones lentas y una alarmante falta de calidad en sus acciones ofensivas, sin meter miedo a su oponente. José “David” Romero abrió el marcador par la visita sobre el minuto 10 de juego y Tomás Ángel a los 53 empató para el América.

Hoy por hoy, los diablos rojos no intimidan a sus rivales. La falta de pegada y la ausencia de circuitos de juego creativos han convertido su propuesta en algo predecible y estéril, una situación que ya venía castigando al equipo en la liga local.

Se reportó de manera oficial la asistencia de 7.600 aficionados. Los seguidores escarlatas, agotados por los resultados insatisfactorios y una expresión futbolística que no convence, decidieron darle la espalda al estadio. La falta de contundencia y el juego deslucido han terminado por alejar a una afición que exige ver un equipo con mayor jerarquía.

No obstante, al amargo empate, América se mantiene momentáneamente en la segunda posición de la tabla. Sin embargo, su permanencia en la zona de clasificación pende de un hilo y dependerá directamente de lo que suceda en el cierre de la jornada este jueves 21 de mayo, cuando se enfrenten Macará de Ambato y Alianza Atlético e igualmente del encuentro ante Maracá el 28 de mayo en el Pascual Guerrero para cerrar la fase de grupos y conocer su suerte.