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20 may 2026 Actualizado 18:00

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Cali

Hallan muerto a turista que había sido reportado como desaparecido en Buenaventura

Las autoridades buscan a otra persona, al parecer hijo del fallecido, quien también desapareció durante los hechos.

Cortesía para Caracol Radio

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Erika

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Buenaventura

Las autoridades del Valle del Cauca confirmaron el hallazgo del cuerpo de un turista que había sido reportado como desaparecido cuando realizaba actividades junto a su hijo en el sector turístico de La Bocana, en Buenaventura.

Se trata de Alexander Valencia Hernández, oriundo de Cartago, quien desapareció en medio de un confuso hecho ocurrido en esa zona del puerto sobre el Pacífico.

Según las primeras versiones, él y su hijo Nicolás Valencia, habrían sido interceptados por delincuentes que, al parecer, intentaron hurtarlos. En medio de la situación, el joven habría recibido un disparo.

Horas después, el cuerpo del hombre fue encontrado flotando en una zona de marea y trasladado a Medicina Legal para su identificación.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, indicó que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero del joven desaparecido.

“Reiteramos a la ciudadanía que cualquier información que nos permita identificar e ir por estos delincuentes que cometieron este hecho es de vital importancia, por eso los invitamos a informar y a denunciar”, señaló.

Más información

Las difíciles condiciones de marea en la zona han complicado las labores de búsqueda mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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