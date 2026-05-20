Muere alias “James”, presunto disidente en operativo de la Policía en El Cerrito

En medio de un operativo adelantado por la Policía en zona rural de El Cerrito, murió un presunto integrante del Frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc y otra persona fue capturada en flagrancia.

Fuentes oficiales confirmaron a Caracol Radio que el sujeto era identificado como alias “James” o “Indio”, quien, al parecer, se vinculó desde 2025 a esta estructura armada ilegal, donde presuntamente lideraba procesos de expansión urbana y fortalecimiento armado en zonas de El Cerrito y Palmira.

El operativo se desarrolló en el corregimiento de Santa Elena, sector Campo Alegre, luego de denuncias de la comunidad sobre la presencia de hombres armados en la zona. Según las autoridades, al llegar al lugar los uniformados fueron recibidos con ráfagas de fusil, lo que generó un intercambio de disparos en el que murió el señalado delincuente y un policía resultó herido.

“El actor delincuencial es abatido. En el inmueble se captura a una mujer, asimismo se incautan dos fusiles, munición de diferentes calibres y elementos de intendencia como morrales de campaña y uniformes. Se adelantan las investigaciones con el fin de definir a qué grupo delincuencial estaba vinculado este sujeto”, indicó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Las autoridades también señalaron que alias “James” tendría una trayectoria criminal de más de tres años en delitos como hurto, homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Sobre el estado de salud del uniformado herido, indicaron que fue trasladado a un centro asistencial de Palmira, donde recibe atención médica y permanece bajo observación.