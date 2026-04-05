Fueron capturadas dos personas en Bogotá tras robar equipos tecnológicos en Santander

El pasado jueves, 2 de abril, se registró un hurto en una vivienda en el municipio de San Gil, Santander. En el lugar, unos ladrones robaron varios equipos tecnológicos, por lo que la Policía Nacional comenzó el proceso para lograr dar con el paradero de los delincuentes.

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De acuerdo con la investigación, los delincuentes, violentaron una de las cerraduras de un conjunto para robar los dispositivos. Sin embargo, en las últimas horas la Policía logró la captura de dos personas por estos hechos. Lo curioso es que no estaban en Santander, sino en Bogotá.

Gracias al seguimiento de la Seccional de Investigación Criminal, las patrullas de vigilancia y monitoreo de cámaras de seguridad lograron ubicar, en el barrio San Pedro de los Robles de Fontibón, uno de los dispositivos hurtados, que estaba dentro de un vehículo tipo chana en la calle 16B con Carrera 99.

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En medio del procedimiento que realizó la Policía, se halló al interior de este automóvil 1 computador y 2 tablets que estarían avaluadas en aproximadamente 15 millones de pesos.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen. Además, uno de estos capturados presenta 9 anotaciones por concierto para delinquir y hurto calificado.