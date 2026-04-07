Cherian Nieva se corona campeón panamericano de lucha playa en Panamá

El caleño Cherian Nieva se proclamó campeón del Panamericano Sub-17 de lucha playa en Panamá en la categoría de 71 kilogramos tras vencer a un estadounidense, un peruano y dos puertorriqueños. Nieva suma un nuevo logro a su corta pero destacada carrera deportiva y confirmando su proyección dentro de la lucha olímpica colombiana.

El título llega en un momento clave de su proceso, luego de consagrarse campeón nacional sub-17 el mes pasado en Medellín, en la modalidad libre de los 71 kilogramos. Este resultado se suma a la medalla de oro obtenida en los Juegos Departamentales 2025, logros que lo posicionan como uno de los talentos emergentes del Valle del Cauca.

Nieva, quien hace parte del programa Cali Élite y entrena en el barrio Mariano Ramos (Comuna 16), desde donde ha construido un proceso deportivo que hoy empieza a dar resultados a nivel internacional. Su desempeño lo ha llevado también a integrar programas como Talento y Reserva Deportiva y Valle Oro Puro, enfocados en la proyección de atletas jóvenes.

“Soy Cherian Nieva, quiero agradecerle al programa porque ha estado aportando en mi desarrollo deportivo, igualmente al profesor Carlos Alberto Daza, que también estuvo en todo mi proceso deportivo. Actualmente me estoy preparando para los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se realizará también en Ciudad de Panamá”, expresó el atleta

Foto: Secretaria del deporte Cali Ampliar Foto: Secretaria del deporte Cali Cerrar

Durante su participación en territorio panameño, el deportista no solo compitió en el Campeonato Panamericano, sino que continua su preparación en un campamento internacional entre el 6 y el 11 de abril, antes de afrontar los Juegos Suramericanos de la Juventud, programados del 12 al 15 del mismo mes.

La lucha de playa, modalidad en la que Cherian Nieva se consagró campeón, se caracteriza por combates dinámicos y de corta duración en un círculo de arena, donde el objetivo es alcanzar tres puntos mediante derribos o salidas del área. En esta misma disciplina y en la categoría de 60 kilogramos estilo libre masculino, también se destaca Juan José Sevilla Arango, quien junto a Nieva hace parte del programa Cali Élite y ha desarrollado su proceso deportivo con el acompañamiento de la presidenta del Club Spartakus de lucha olímpica, Valentina Andrades.

Con este título, Cherian Nieva da un paso firme en su proyección deportiva y se perfila como una de las cartas jóvenes de Colombia en el camino hacia futuras competencias internacionales, con la mira puesta en objetivos mayores dentro del ciclo olímpico.