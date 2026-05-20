ANT entrega título colectivo a consejo comunitario en Buenaventura y entrega recursos para proyectos

Luego de 28 años de solicitud de la comunidad negra de Ladrilleros para obtener el título del territorio que habita ancestralmente, la Agencia Nacional de Tierras le entregó a modo colectivo 1.481 hectáreas.

El proceso comenzó en el 2002 ante el INCORA, pero en el camino tuvieron que enfrentar intenciones de sectores empresariales que impulsaron proyectos turísticos sobre territorios habitados históricamente por la comunidad, además de 114 oposiciones de terceros con intereses sobre estos predios.

El área entregada al consejo comunitario se encuentra ubicada en el corregimiento de Bocas del San Juan, Distrito de Buenaventura.

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El territorio adjudicado tiene gran valor ambiental, ya que el 99,62% corresponde a zonas de conservación y bajo la administración del consejo la propiedad adquiere un carácter colectivo, inalienable, imprescriptible e inembargable.

“El Estado colombiano salda una deuda histórica con la Comunidad Negra de Ladrilleros al reconocer jurídicamente un territorio que han protegido y habitado por generaciones. Entregamos el título colectivo de más de 1.481 hectáreas en el litoral de Buenaventura, garantizando la protección de selvas, manglares, ríos y mar como patrimonio colectivo, inembargable e inalienable de quienes han resistido y defendido este territorio a lo largo de su historia”, afirmó Juan Felipe Harman director de la ANT.

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Con esta decisión se benefician 328 personas agrupadas en 167 familias que se dedican a la pesca, la agricultura de pancoger, la cría de animales, la elaboración de artesanías y el uso de plantas medicinales.

Otro de los apoyos que recibieron las comunidades negras e indígenas de la zona rural de buenaventura es una inversión por $1.300 millones de pesos para el fortalecimiento productivo, donde se benefician 146 familias y 422 personas pertenecientes al Resguardo Indígena Eperara Siapidara del Río Naya y al Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Anchicayá, según anunció la ANT.

La entidad entregó semillas y herramientas agropecuarias y equipos destinados a fortalecer la pesca artesanal.

Raquel Cuero Gamboa, integrante de la comunidad de Río Anchicayá, manifestó que, al estar tan alejados del casco urbano, es necesario más apoyo del gobierno

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“Estamos cultivando papachina, allá cultivamos borojó, ñame, yuca, el bananito, sapote, caimito, limón, allá se cultiva de todo porque las tierras de nosotros son fértiles para producir”, dijo la señora Raquel.

Ese consejo comunitario recibió una inversión superior a los $700 millones de pesos, beneficiando a 289 personas a través del fortalecimiento de actividades agrícolas y de pesca artesanal.

Por otra parte, el Resguardo Indígena Eperara Siapidara del Río Naya recibió una inversión cercana a los $600 millones de pesos beneficiando una población de 133 personas para la implementación de sistemas agroproductivos enfocados en cultivos de plátano hartón y banano.