Piden a grupos armados ilegales no interferir en jornada electoral en el puerto de Buenaventura
La solicitud la hace la Delegación del Gobierno en el Espacio Socio Jurídico que adelantan para buscar la Paz Urbana en este Distrito del Valle.
De cara a las elecciones legislativas de este 8 de marzo, la Delegación del Gobierno Nacional en el Espacio Socio Jurídico de Buenaventura hizo un llamado a las bandas armadas de “Los Shottas” y “Los Espartanos”, así como a “Los Chiquillos”, con quién vienen dialogando para buscar la Paz Urbana en este Distrito sobre el pacífico colombiano, no interferir en las jornadas electorales.
A través de un comunicado dirigido a las Estructuras Armadas Organizadas de Alto Impacto, Fabio Cardozo jefe de este Espacio Socio Jurídico por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, solicitó un pronunciamiento formal y público de no interferencia en el desarrollo de la jornada electoral.
En la solicitud, sostienen que en el marco de la política pública de paz y conforme a la Ley 2272 de 2022, ante la proximidad de la jornada electoral y con el fin de contribuir a la garantía del ejercicio libre y seguro de los derechos políticos de la ciudadanía, solicita un pronunciamiento formal y público por parte de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto “Shottas” y “Espartanos”, reconocidas mediante Resolución Presidencial 211 de 2023 y de la estructura armada “Los Chiquillos”.
Dicho pronunciamiento, sostiene el Gobierno Nacional, deberá expresar un compromiso claro, público y verificable de no interferencia en el desarrollo de la jornada electoral que incluye las elecciones al Congreso de la República, las Consultas interpartidistas, las elecciones a la presidencia de la República y las elecciones a las Juntas de Acción Comunal, así como de respeto por la vida, la integridad, la libertad y los derechos políticos de las comunidades del Distrito Especial de Buenaventura.
Cabe anotar, que la semana pasada se adelantó un encuentro para adelantar un seguimiento, articulación y retroalimentación alrededor del proceso de Paz Urbana que se adelanta en el Distrito de Buenaventura
Durante la jornada, se hizo la presentación de avances por componentes de los proyectos acompañados e impulsados desde el Espacio de Conversación Socio-Jurídica de Buenaventura, así como aportes, inquietudes y construcción de compromisos.
