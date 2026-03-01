Piden a grupos armados ilegales no interferir en jornada electoral en el puerto de Buenaventura

De cara a las elecciones legislativas de este 8 de marzo, la Delegación del Gobierno Nacional en el Espacio Socio Jurídico de Buenaventura hizo un llamado a las bandas armadas de “Los Shottas” y “Los Espartanos”, así como a “Los Chiquillos”, con quién vienen dialogando para buscar la Paz Urbana en este Distrito sobre el pacífico colombiano, no interferir en las jornadas electorales.

A través de un comunicado dirigido a las Estructuras Armadas Organizadas de Alto Impacto, Fabio Cardozo jefe de este Espacio Socio Jurídico por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, solicitó un pronunciamiento formal y público de no interferencia en el desarrollo de la jornada electoral.

En la solicitud, sostienen que en el marco de la política pública de paz y conforme a la Ley 2272 de 2022, ante la proximidad de la jornada electoral y con el fin de contribuir a la garantía del ejercicio libre y seguro de los derechos políticos de la ciudadanía, solicita un pronunciamiento formal y público por parte de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto “Shottas” y “Espartanos”, reconocidas mediante Resolución Presidencial 211 de 2023 y de la estructura armada “Los Chiquillos”.

Dicho pronunciamiento, sostiene el Gobierno Nacional, deberá expresar un compromiso claro, público y verificable de no interferencia en el desarrollo de la jornada electoral que incluye las elecciones al Congreso de la República, las Consultas interpartidistas, las elecciones a la presidencia de la República y las elecciones a las Juntas de Acción Comunal, así como de respeto por la vida, la integridad, la libertad y los derechos políticos de las comunidades del Distrito Especial de Buenaventura.

Cabe anotar, que la semana pasada se adelantó un encuentro para adelantar un seguimiento, articulación y retroalimentación alrededor del proceso de Paz Urbana que se adelanta en el Distrito de Buenaventura

Durante la jornada, se hizo la presentación de avances por componentes de los proyectos acompañados e impulsados desde el Espacio de Conversación Socio-Jurídica de Buenaventura, así como aportes, inquietudes y construcción de compromisos.