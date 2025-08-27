¿Qué pasó con los restaurantes de Don Jediondo? La verdad detrás de la liquidación de 33 locales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué pasó con los restaurantes de Don Jediondo? La verdad detrás de liquidación de la SIC

El pasado 26 de agosto de 2025 se confirmó la liquidación judicial de ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S.’, negocio del humorista Pedro González.

Esta cadena, que llegó a tener 33 puntos de venta y cerca de 200 empleados, no logró superar los incumplimientos financieros que la llevaron a reorganización en 2022.

Aunque sus activos y pasivos estaban casi equilibrados, la empresa no pudo demostrar capacidad de pago ni alternativas sostenibles.

Este cierre definitivo marcó la salida de la marca de importantes centros comerciales en Bogotá, Medellín y Cali, cerrando un ciclo de más de una década en el sector gastronómico.

En este orden de ideas, Don Jediondo pasó por los micrófonos de ‘La Luciérnaga’ para hablar en exclusiva sobre el desarrollo de este proceso.

¿Por qué se liquidaron estos restaurantes?

En principio, Don Jediondo recordó que hace seis años la Superintendencia de Sociedades le aceptó el proceso bajo la Ley 1116 de 2006, lo que implicaba cumplir con pagos y compromisos financieros.

No obstante, explicó que por factores propios del mercado no se pudieron cumplir esas obligaciones.

También señaló que el pasado martes un juez de la Superintendencia de Sociedades dictó la sentencia que ordenó la liquidación de ‘Don Jediondo Sopitas y Parrilla’, dando cierre definitivo a una etapa que buscó sostenerse en medio de un panorama económico adverso.

“Nosotros, obviamente, como respetuosos de la ley, nos acogeremos a todo lo que diga la Superintendencia”, afirmó el humorista.

¿Qué sucederá con los 33 restaurantes?

Por su parte, Don Jediondo expresó que sus restaurantes cierran sus puertas y que, desde ahora, el control estará en manos del agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades.

Por otra parte, explicó que esta figura asumirá la administración de la caja y de los puntos de venta, revisando los activos disponibles. Señaló que, al acogerse a la ‘Ley de Reestructuración 1116’, una empresa debe demostrar que sus pasivos se equilibran con los activos o que estos alcanzan a cubrir las deudas.

Por ende, indicó que esa fue la condición para acogerse al proceso, aunque finalmente no lograron sostenerlo en el tiempo.

“En este caso quiere decir que los activos cubren las deudas; entonces entran a manejar los activos y con eso a responder por las deudas con las que queda la empresa”, agregó.

En desarrollo...