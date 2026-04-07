Aerocafé entra en ejecución tras años de retrasos y alista firma del contrato de obra

El proyecto del Aeropuerto del Café, conocido como Aerocafé, entra en una nueva fase tras años de retrasos, con el inicio de la interventoría y la próxima firma del contrato de obra.

El Ministerio de Transporte confirmó que el acta de inicio de la interventoría fue firmada el 6 de abril, lo que habilita la supervisión integral del proyecto en sus componentes técnicos, financieros, ambientales y jurídicos.

En paralelo, el Gobierno alista la firma del contrato de construcción en los próximos días, paso clave para dar inicio a la fase de preconstrucción.

“Las comunidades del Eje Cafetero llevaban años esperando Aerocafé, inicia la interventoría, viene la firma de obra y se aceleran los tiempos para empezar construcción este mismo año”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Cronograma, tiempos y presión por acelerar la obra

De acuerdo con el cronograma oficial, la fase de preconstrucción tendría una duración estimada de 10 meses. Sin embargo, el Gobierno solicitó al contratista reducir este tiempo a 6 meses, con el objetivo de acelerar el inicio de las obras.

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La fase de construcción, por su parte, se proyecta en cerca de 24 meses, lo que marcaría un nuevo intento por destrabar una iniciativa que ha enfrentado múltiples dificultades a lo largo de los años.

El proyecto entra así en una etapa decisiva, en la que la firma del contrato de obra será determinante para pasar del papel a la ejecución.

Inversión y contexto del sistema aeroportuario

El avance de Aerocafé se da en medio de un plan de fortalecimiento del sistema aeroportuario nacional. Según el Ministerio de Transporte, entre 2022 y 2026 se han comprometido $7,07 billones en 74 aeropuertos administrados por la Aerocivil.

Solo en 2026, la inversión asciende a $2,13 billones, en un contexto de crecimiento de la demanda aérea y presión sobre la infraestructura existente.

“Se han comprometido $7,07 billones en 74 aeropuertos, recursos destinados a modernizar la infraestructura y garantizar la operación”, destacó la ministra durante su intervención en el Congreso.