Morat presenta “Lo Poco Que Yo Quiero” junto a Silvestre Dangond y anticipa su próximo álbum

La banda colombiana Morat continúa expandiendo su universo musical con el lanzamiento de “Lo Poco Que Yo Quiero”.

Un tema que une por primera vez su sonido pop/rock con la intensidad del vallenato de Silvestre Dangond.

Este sencillo, producido por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, es el primer adelanto de su próximo álbum “Ya Es Mañana – Parte 2”, previsto para 2027.

La canción refleja la frustración del desamor, con versos como “y me estoy volviendo loco… y lo poco que yo quiero es que me quieras”, transmitiendo una carga emocional y la ansiedad de un amor inalcanzable.

El videoclip oficial, muestra la historia de un hombre que espera a su novia para pedirle matrimonio, pero ella nunca llega.

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El lanzamiento llega en un momento clave para Morat, tras su exitoso paso por Coachella 2026, donde ofrecieron dos memorables presentaciones, consolidando su impacto internacional.

Además, la banda fue anunciada como embajadora de Adidas y Panini rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, protagonizando el lanzamiento oficial del álbum Panini en el Estadio El Campín.

En paralelo, la agrupación celebra el éxito de su residencia en Bogotá, con seis fechas agotadas en el Movistar Arena como parte de su gira “Ya Es Mañana World Tour”.

Con esta colaboración, Morat y Silvestre Dangond demuestran que la música puede tender puentes entre géneros y emociones.