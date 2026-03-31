Shakira se consolida en el top 5 del Rock & Roll Hall of Fame 2026

A pocos días del cierre de la votación popular del Rock & Roll Hall of Fame 2026, previsto para el 3 de abril, Shakira ha alcanzado más de 600.000 votos, consolidándose en el top 5 de la tabla general.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Shakira attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/FilmMagic) / Theo Wargo Ampliar NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Shakira attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/FilmMagic) / Theo Wargo Cerrar

La cantante colombiana ha superado en el conteo a nombres de larga trayectoria como Iron Maiden, que acumula tres nominaciones consecutivas, y Oasis, entre otros.

La nominación de Shakira representa un hecho histórico: es la primera vez que la superestrella latina aparece en la lista de candidatos y, además, es la única representante de la región entre los 17 artistas en competencia.

La lista incluye figuras como Phil Collins, New Edition, P!NK y Luther Vandross, lo que subraya la diversidad de géneros y generaciones presentes en esta edición.

El crecimiento sostenido de Shakira en la tabla ha sido impulsado por la movilización espontánea de sus seguidores alrededor del mundo.

Comunidades de fans en más de 15 países han convertido la votación en una causa colectiva, reflejando el alcance global que la artista mantiene tras más de tres décadas de carrera. Este fenómeno evidencia cómo la participación digital puede influir en procesos culturales de gran visibilidad internacional.

El Rock & Roll Hall of Fame, fundado en 1983, reconoce a artistas cuya trayectoria ha tenido un impacto significativo en la historia de la música popular.

La inclusión de Shakira en la lista de nominados marca un momento de apertura hacia expresiones musicales más allá del rock anglosajón tradicional, integrando voces que han expandido las fronteras del pop y la música latina.

La votación popular, abierta a cualquier usuario, permite registrar un voto diario a través del sitio oficial: https://vote.rockhall.com/es/vote/select.

Aunque el resultado final depende de un comité especializado, el respaldo del público tiene un peso simbólico y contribuye a visibilizar la relevancia de los artistas en competencia.

Con el cierre de la votación tan próximo, la posición de Shakira en el top 5 reafirma su capacidad de convocatoria y su papel como figura global de la música contemporánea.

El desenlace de esta edición será un termómetro del impacto cultural que los artistas latinos pueden alcanzar en escenarios históricamente dominados por el mercado anglosajón.