Presidente del Concejo instaura demanda a decreto que suspende órdenes de captura a delincuentes

Medellín, Antioquia

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspendió órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, vinculados al proceso de exploración sociojurídica con el Gobierno nacional.

La acción judicial busca tumbar la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se suspendieron temporalmente órdenes de captura para permitir la participación de estos líderes criminales en los diálogos que se adelantan desde la cárcel La Paz de Itagüí.

En el mismo recurso, el concejal solicitó al alto tribunal una medida cautelar de suspensión provisional para que la resolución deje de producir efectos jurídicos mientras se decide de fondo la demanda.

Según el documento radicado, la acción se interpone con base en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al considerar que el acto administrativo podría afectar la legalidad y los derechos de las víctimas de estructuras criminales de alto impacto en Antioquia.

De Bedout aseguró que con esta acción busca evitar que se mantenga vigente la decisión que permitió beneficios judiciales a integrantes de organizaciones delincuenciales del área metropolitana.

“Solicitamos medida cautelar de suspensión provisional para que esa resolución no siga produciendo efectos y vuelvan todos a la cárcel mientras el Consejo de Estado decide”, expresó el concejal tras anunciar la radicación de la demanda.

Esta mañana, desde Bogotá, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también radicará demanda.

La suspensión de las órdenes de captura hace parte del proceso de exploración sociojurídica que el Gobierno nacional adelanta con estructuras criminales del Valle de Aburrá, en el que participan varios cabecillas de organizaciones delincuenciales investigadas por delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico.