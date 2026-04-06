Plan vial por cierre en el Puente de la Cordialidad: entérese aquí cuáles son los desvíos

Tras el anuncio de la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial confirmó cambios importantes en la movilidad por el cierre de una de las conectantes del Puente de la Cordialidad durante un mes, debido a obras en este importante corredor vial.

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Las autoridades indicaron que los conductores que se movilizan por la Troncal del Caribe en sentido Galapa – Barranquilla y que habitualmente toman la conectante hacia la Circunvalar en sentido Barranquilla – Soledad no podrán hacerlo mientras avanzan los trabajos, por lo que deberán acogerse a los desvíos establecidos.

Foto: Alcaldía de Barranquilla. Ampliar Foto: Alcaldía de Barranquilla. Cerrar

“Por esta razón, se cerrará únicamente esta conectante. Es importante aclarar que el Puente de la Cordialidad permanecerá habilitado y operando con total normalidad, sin ningún tipo de restricción. Los conductores que habitualmente utilizan este tramo deberán tomar como alternativa la denominada ‘doble oreja’. Es decir, quienes transitan por la Troncal del Caribe en sentido Galapa–Barranquilla deben continuar por el puente, girar a la derecha, seguir el recorrido y nuevamente girar a la derecha para tomar la oreja e incorporarse otra vez al puente. Posteriormente, podrán tomar la salida hacia la avenida Circunvalar en sentido Barranquilla–Soledad y continuar su trayecto. Reiteramos este mensaje para brindar tranquilidad a todos los conductores”, explicó Yaciris Cantillo, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla.

Rutas alternas y recomendaciones

Ante esta situación, la Secretaría de Tránsito anunció la implementación de rutas alternas para mitigar el impacto en la movilidad, al tiempo que hizo un llamado a los conductores a planificar sus recorridos con anticipación.

Medidas adicionales

Además, la secretaria Yaciris Cantillo informó que se habilitarán senderos peatonales para garantizar el tránsito seguro de los ciudadanos en la zona intervenida.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la paciencia y a respetar la señalización, destacando que estas obras buscan mejorar el flujo vehicular y la seguridad vial en uno de los principales accesos a Barranquilla.