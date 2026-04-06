Partido de la U se reunirá este miércoles para estudiar a quién apoyarán a la Presidencia

Partido de la U se reunirá este miércoles para estudiar a quién apoyará a la Presidencia

Esta será una semana de reuniones claves de los partidos tradicionales, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Y es que los partidos buscarán definir a qué candidato respaldarán en primera vuelta, en medio de divisiones dentro de sus propias bancadas.

Uno de los encuentros de esta semana será el de los congresistas electos del Partido de la U, que se realizará este miércoles al mediodía en el Club de Banqueros de Bogotá.

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Desde ya se sabe que la colectividad llega dividida. De un lado, el senador Antonio Correa ha planteado que se deje en libertad a los congresistas para apoyar al candidato del petrismo, Iván Cepeda.

Del otro lado, el sector cercano a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha venido acercándose a la campaña de la senadora Paloma Valencia. Estos congresistas, entre los que están: la senadora Norma Hurtado, esperan que la bancada adopte una decisión para apoyar a esta candidata.

Así pues, este miércoles no solo se avanzaría en discutir quién sería el candidato del partido, sino si van a tener una postura única o van a llegar divididos el 31 de mayo.