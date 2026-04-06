Paloma Valencia exige investigación por presuntos vínculos del gobierno con “Papá Pitufo”

Paloma Valencia reacciona a juicio de la Corte por escándalo de la UNGRD y cuestiona la corrupción

Según la información divulgada, se habrían presentado reuniones entre funcionarios del Estado y representantes de alias “Papá Pitufo”, señalado jefe del contrabando en Colombia, en medio de cuestionamientos sobre posibles ofrecimientos de beneficios judiciales.

Estos hechos generan profundas preocupaciones sobre la transparencia institucional y la integridad de las actuaciones del Gobierno Nacional.

Según la candidata, persisten interrogantes sobre recursos que habrían estado relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro y cuya trazabilidad no ha sido plenamente esclarecida.

Ante esta situación, la candidata presidencial Paloma Valencia exige:

1. La publicación completa de los registros, videos y conversaciones relacionados con estos hechos.

2. La apertura de una investigación independiente, con plenas garantías, que permita establecer la verdad.

3. La designación de un fiscal ad hoc que asegure imparcialidad en el proceso.

4. El pronunciamiento claro y directo del presidente de la República frente a estos señalamientos.

5. El seguimiento por parte del Congreso de la República para ejercer control político efectivo.