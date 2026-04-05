Partido cristiano Colombia Justa Libres respaldará a Abelardo de la Espriella en las presidenciales

El partido cristiano Colombia Justa Libres anunció este domingo que respaldará en las elecciones del próximo 31 de mayo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

La decisión fue confirmada por el presidente de la colectividad, Ricardo Arias Mora, quien aseguró que el respaldó en el partido ha sido unánime, y que todo surgió tras la petición de las bases del partido y no producto de acuerdos burocráticos.

“En medio de la incertidumbre que hoy vive Colombia, cuando muchos intentan diluir las convicciones y confundir al país con discursos ambiguos, el Partido Colombia Justa Libres ha tomado una decisión que nace de su esencia, de su historia y de su compromiso con la Nación”, dijo.

Arias Mora también se refirió a las declaraciones en las que el mismo De la Espriella se ha negado a recibir el respaldo de los partidos tradicionales: “No nos sentimos aludidos en la expresión de ‘partidos tradicionales’, pero guardamos silencio con respeto, entendiendo que en la política hay momentos para observar, y momentos para actuar. Y este es el momento de actuar”.

Y agregó: “Con nuestros 370.000 militantes y simpatizantes nos levantaremos con una sola determinación: defender a Colombia, sus instituciones, sus principios, sus valores y su futuro. Niñez y familia”, concluyó.

Este anuncio llega este domingo, previo a una semana clave en la que la mayoría de los partidos resolverán a quién van a respalda para las elecciones de 2026.

Incluso, se espera que varios partidos tomen decisiones esta semana, o al menos intenten llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el próximo miércoles está prevista una reunión de bancada del Partido de la U para hablar de este tema.