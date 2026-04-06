Metrolínea pone en marcha a partir de HOY nueva ruta para conectar estaciones UIS, Centro y Provenza

A partir este lunes 6 de abril, el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM) de Bucaramanga, contará con una nueva alternativa de movilidad. Se trata de la ruta PTB, un servicio que busca mejorar la conectividad entre la estación UIS, estaciones del Centro y el sur de la ciudad, con la estación Provenza, además de integrar rutas de alimentadores hacía el norte de Bucaramanga.

Según Metrolínea, esta nueva ruta hace parte del proceso de fortalecimiento del sistema y permitirá integrar de manera más eficiente a los pasajeros con el transporte público existente. “La PTB facilitará el desplazamiento hacia puntos estratégicos de la ciudad, acercando a los ciudadanos a sus lugares de trabajo, estudio y otros destinos clave”, se lee en el comunicado.

¿Cuál es el recorrido de la nueva ruta PTB de Metrolínea?

El recorrido de la ruta conectará sectores como Provenza Occidental, el centro, la estación Acrópolis, la UIS y el norte de Bucaramanga, incluyendo paradas en estaciones importantes como Real de Minas, Transversal Metropolitana y la Terminal de Transportes así:

Estación Provenza Occidental (calle 105) - Terminal de Transportes - Real de Minas Acropolis - Carrera 15 - UIS - Carrera 15 - Carrera 17 - Real de Minas - Transversal Metropolitana - Terminal de Transporte - Calle 105 - Estación Provenza Oriental.

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Además, el sistema contará con varios puntos de transbordo que permitirán a los usuarios integrarse con otras rutas troncales y padrones, optimizando los tiempos de viaje y ampliando la cobertura del servicio.

Puntos de trasbordo:

Estación UIS: RD15, P2, P3, P14, P16S, P16N, P8, Ciudad Norte, R17, R50.

RD15, P2, P3, P14, P16S, P16N, P8, Ciudad Norte, R17, R50. Estación Provenza Oriental (Sur - Norte): PTN, RD27, P1, P2, P3, P16, R17, Carrera 21, P8

PTN, RD27, P1, P2, P3, P16, R17, Carrera 21, P8 Estación Provenza Occidental (Norte - Sur): RD15, P1, P2, P3, P14, P16, P17, Carrera 21, P8

Horarios y tarifa de la ruta:

En cuanto a los horarios, la operación se realizará de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m., los sábados hasta las 9:00 p.m. y los domingos y festivos hasta las 8:00 p.m. La tarifa establecida será de $3.000.

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Desde Metrolínea destacaron que “esta iniciativa hace parte del compromiso institucional por garantizar una movilidad más eficiente, segura y accesible para todos los ciudadanos, en línea con la modernización del sistema de transporte masivo en el área metropolitana”.

Otras rutas que se integran y recomendaciones:

Ruta PTN

Origen: Portal del Norte. Destino: Provenza Oriental. Ida: Portal del Norte, Centro, Provenza occidental. Vuelta: Provenza oriental, Centro, Portal del Norte

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