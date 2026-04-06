Más de un millón de vehículos se desplazaron por las vías del Valle del Cauca en la Semana Santa

Con un despliegue de 1.600 uniformados, la Policía Nacional acompañó durante toda la Semana Santa la movilidad en las vías del Valle del Cauca, a través de 15 áreas de prevención.

El operativo estuvo enfocado en garantizar la seguridad de los viajeros que salieron e ingresaron al departamento, especialmente durante el plan retorno. Durante la semana, las autoridades realizaron patrullajes constantes, brindaron ayudas mecánicas y desarrollaron charlas de concientización, así como pausas activas para conductores en trayectos largos.

Estas acciones se ejecutaron de manera articulada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, concesiones viales y autoridades locales de cada municipio.

Según el balance oficial, durante la Semana Santa se movilizaron cerca de 1.064.000 vehículos en el departamento, cifra que aumentó con aproximadamente 300 mil automotores adicionales durante el último día del plan retorno.

La comandante de la Policía en el Valle del Cauca, la general Sandra Liliana Rodríguez, informó que en estos días se impusieron 800 comparendos por infracciones de tránsito. Entre las conductas más recurrentes se encuentran 216 sanciones por no portar licencia de conducción, 91 por no contar con revisión tecnomecánica y 66 por no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En materia de seguridad, las autoridades destacaron la incautación de más de una tonelada de marihuana en el municipio de El Cerrito. La droga era transportada en un campero, distribuida en 112 paquetes con un peso total de 1.546 kilogramos, y al parecer tenía como destino la capital del país. En este operativo fueron capturadas dos personas.

En total, durante la Semana Mayor se incautaron cerca de dos toneladas de estupefacientes en el Valle del Cauca.

Plan retorno en el Valle del Cacua / Foto: Policía Valle Ampliar Plan retorno en el Valle del Cacua / Foto: Policía Valle Cerrar

Desde las terminales de transporte de Buga, Tuluá y Palmira, también con acompañamiento de la Policía de Tránsito, se movilizaron cerca de 3.300 vehículos de servicio público.

En otros resultados operativos, se logró la captura de 81 personas por diferentes delitos, siendo los más frecuentes el porte y tráfico de armas de fuego, el tráfico de estupefacientes y el hurto a personas.

Asimismo, se impusieron 500 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana. Durante los operativos fueron incautadas 180 armas cortopunzantes y ocho armas de fuego. Además, se recuperaron 15 vehículos, entre ellos, 13 motocicletas y dos carros. Además de la incautación de ocho más.

Debido a la connotación religiosa de la Semana Santa, la Policía brindó acompañamiento a más de 300 eventos religiosos, así como a 50 iglesias y 100 centros turísticos. De igual forma, se realizaron más de 300 campañas de prevención contra el hurto y otros delitos, lideradas por la Policía de Turismo y el área de prevención ciudadana.

El plan retorno también contó con el apoyo de la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca. Según indicó el secretario Iván Arboleda, 137 agentes hicieron parte de la estrategia de corredores seguros en las principales vías del departamento.

Por su parte, el mayor Camilo Andrés Suaza, encargado de Tránsito y Transporte en el Valle del Cauca, informó que durante la Semana Santa se registraron 14 siniestros viales, que dejaron un saldo de 13 personas lesionadas y cinco fallecidas.