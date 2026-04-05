Alerta roja en el río Escalerete afecta el suministro de agua en Buenaventura

Hay afectaciones en el suministro de agua en varios sectores de Buenaventura debido al bajo nivel del río Escalerete.

Buenaventura

El bajo nivel del río Escalerete encendió las alarmas en Buenaventura, luego de que descendiera por debajo de un metro y alcanzara nivel de alerta roja, generando afectaciones en el suministro de agua en varios sectores de la ciudad.

La SAAAB, empresa encargada de gestionar y administrar los servicios públicos en el Distrito informó que fue suspendida de manera temporal parte del servicio de acueducto, impactando barrios como Triunfo, Ciudadela San Antonio, La Unión, Nueva Granada, 12 de octubre, Brisas del Mar, Nuevo Horizonte, El Milagroso, Brisas del Pacífico, El Ruíz y Las Palmas.

“En general la comuna 12, lado sur, la condición de prestación del servicio está muy por debajo de la condición habitual”, indicó Javier, Andrés Herrera, coordinador, encargado de acueducto y alcantarillado de la empresa Saaab.

Para mitigar la emergencia, el suministro en estas zonas se está realizando mediante carrotanques, mientras que en otros sectores de Buenaventura el servicio se mantiene bajo un esquema por horarios.

Mientras las autoridades adelantan acciones para atender la contingencia, la comunidad ha salido a protestar en algunos sectores ante las dificultades para acceder al servicio.