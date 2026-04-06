“La situación humanitaria en Irán se está deteriorando considerablemente”: Media Luna Roja

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La situación humanitaria en Irán se está deteriorando considerablemente: Cruz Roja y Media Luna Roja

Aunque el protagonismo en medio de la guerra en Irán se lo llevan las acciones bélicas, como bombardeos, ataques con drones y daños a infraestructura, las consecuencias más graves quedan para los civiles que intentan cada día rehacer sus vidas en medio de los escombros y el humo.

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Para dar una perspectiva del drama humano que se vive en la República Islámica, 6AM W con Julio Sánchez Cristo habló con María Martínez, jefa de delegación para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) en Irán.

¿Cómo está la situación humanitaria en Irán?

De acuerdo con Martínez, “la situación humanitaria en Irán se está deteriorando considerablemente” y así lo demuestran las últimas cifras recopiladas por la Media Luna Roja.

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De acuerdo con la organización internacional, en medio de la guerra con EE. UU. e Israel, más de 21.000 civiles han resultado heridos en Irán y más de 2.000 personas han muerto. Incluso, 18 voluntarios rescatistas de la comunidad han quedado lesionados, con cuatro decesos reportados.

¿Cómo reciben la amenaza de Trump de atacar infraestructura civil?

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar analizando la posibilidad de atacar infraestructura civil en caso de no llegar a un acuerdo con Irán para la normalización del paso por el estrecho de Ormuz.

“Esto sería nefasto; un daño significativo directo a la población completa. Un ataque directo a infraestructura civil representaría un riesgo significativo para Irán, pero también para la región: interrupción de servicios esenciales, amenaza a la salud pública, una crisis hídrica, riesgos de accidentes nucleares, radiactividad, solo por citar algunos riesgos”, sentenció María Martínez.

En ese sentido, aunque considera que la Media Luna Roja se mantiene fuerte en 31 provincias del país, con más de cuatro millones de voluntarios, la jefa de delegación hace un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional para sostener esta labor humanitaria.

Escuche la entrevista completa:

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