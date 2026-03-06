Guerra en Irán: primera semana de ataques deja más de 1.300 muertos en Irán

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que en los primeros siete días de la “Operación Furia Épica” han atacado más de 3.000 objetivos (Foto: Caracol Radio / Getty)

Al cumplirse siete días del inicio de la “Operación Furia Épica” lanzada por Estados Unidos e Israel sobre Irán, distintos organismos y oficinas gubernamentales lanzaron un balance de lo que ha resultado esta primera semana de guerra.

El balance de Estados Unidos

El Comando Central de Estados Unidos informó que durante la primera semana de guerra atacó más de 3.000 objetivos.

Entre los objetivos se incluyen centros de mando y control, sistemas de defensa aérea, bases de misiles y buques y submarinos de la Armada iraní, indicó el Mando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

A su vez estiman que han destruido o dañado por lo menos 43 buques iraníes “para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní”.

Las cifras en Irán

El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hossein Kolivand, detalló que los bombardeos han afectado a 3.643 edificios civiles, incluidas 3.090 viviendas, 528 comercios y también 13 centros médicos y nueve sedes de la Media Luna.

Se estima que los ataques han dejado 1.332 personas asesinadas. A su vez, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) estima que entre 1.000 y 2.000 vehículos abandonan diariamente Teherán, la capital iraní.

Petróleo, la cifra que sigue subiendo

Los precios del petróleo se dispararon alrededor de 30% esta semana, a niveles sin precedentes desde 2023, todo bajo el contexto en el que el conflicto en Oriente Medio paraliza buena parte de los flujos de hidrocarburos que salen del Golfo Pérsico.

El barril de Brent del mar del Norte cerró el viernes a 92,69 dólares, lo que supone un aumento de más del 8% con respecto al jueves y de 27,88% en la semana.

Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, terminó a 90,90 dólares, con una subida de más de 12% en la sesión y del 35,63% en la semana.

En pocas sesiones, los precios se han encarecido en más de 20 dólares por barril. Desde comienzos de año, la subida supera incluso los 30 dólares.

¿Cuánto se ha gastado en esta guerra?

Un análisis desarrollado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) indica que Estados Unidos ha gastado al menos 3.700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, lo que supone un coste de casi 900 millones de dólares al día.

Se trata de la estimación más completa divulgada hasta ahora en Estados Unidos sobre el coste de la guerra iniciada el sábado por el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que se está extendido por la región.

El CSIS, con sede en Washington, publicó su análisis del impacto financiero de los primeros cuatro días de la guerra, que “son, típicamente, los más intensos de una campaña aérea”, y que en este caso incluyeron los bombardeos que mataron al ayatolá Alí Jameneí y a buena parte de la cúpula iraní.

Esas 100 primeras horas costaron 891,4 millones al día, y la gran mayoría de esos gastos no estaban presupuestados: unos 3.500 de los 3.700 millones consumidos del sábado al martes no estaban incluidos en las cuentas aprobadas por el Congreso estadounidense, indica el análisis publicado en la página web del CSIS.