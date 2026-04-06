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06 abr 2026 Actualizado 15:57

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Inteligencia no debe ser utilizada con fines políticos: abogado por caso Petro - de la Espriella

El abogado Ramiro Bejarano se pronunció frente a las denuncias del presidente Petro contra Abelardo de la Espriella y aseguró: “Si algo debe funcionar en un país y debe darle seguridad a los ciudadanos, es que la Inteligencia no está siendo utilizada con fines políticos”.

Ramiro Bejarano, abogado y columnista, habló en los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, para pronunciarse frente a una de las coyunturas más álgidas luego de Semana Santa: las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre unas presuntas conversación del candidato presidencial Abelardo de la Espriella con Thomas Greg & Sons en el marco de los pasaportes colombianos.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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