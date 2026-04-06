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07 abr 2026 Actualizado 01:43

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Política

“Hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la Fiscalía”: Petro

El presidente se volvió a referir a los audios filtrados entre el exdirector del DNI, Jorge Lemus y alias “Papa Pitufo”.

Ante los audios revelados de ‘Papá Pitufo’, el presidente Gustavo Petro aseguró que lo que busca es que hable sobre los implicados en las infiltraciones al Estado, y señale a los senadores, directivos de la DIAN y Aduanas y generales de la Policía y expresidentes “que temen por sus declaraciones”, y quienes estarían también implicados en el asesinato del director de la Dian en Tuluá, Gilberto Calao.

Volvió a reiterar sobre la existencia de “pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha”, que estarían ligados a la oficina central de conducción de la Fiscalía.

Al mismo tiempo, que volvió hablar sobre un presunto plan entre la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia y varios políticos para no traer a alias ‘Papá Pitufo’ a Colombia.

¿Plan para alterar las elecciones?

Tras los cuestionamientos que ha recibido, el alto mandatario volvió a asegurar que hay existen pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha, que están ligados a la oficina central de conducción de la Fiscalía, y varios de ellos también estarían relacionados con la defensa del paramilitarismo: “uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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